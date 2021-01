Ayuso, la aliada inesperada del Gobierno en el Consejo Interterritorial: ¿ruina o salud?

Esta vez no va a ser ella la nota discordante en e l Consejo Interterritorial. Casi todas las CCAA pedirán este miércoles al Gobierno modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda. Ya son trece autonomías las que se han mostrado a favor de esta reforma. En concreto, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, y la ciudad autónoma de Melilla, se han posicionado a favor de dar este paso, que permitiría a los gobiernos regionales adelantar el toque de queda para controlar el avance del virus.

El actual estado de alarma, que rige en el país hasta el mes de mayo, no contempla las herramientas necesarias para adelantar antes de las 22.00 horas la restricción a la movilidad nocturna, por lo que estas autonomías han exigido al Gobierno que contemple una modificación que permita a los gobiernos regionales aplicar un toque de queda desde antes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , lo sepa o no, está de acuerdo ahora con Sanidad y el Gobierno. Ni Sánchez parece animado a modificar el estado de alarma ni Salvador Illa considera necesario un confinamiento más duro. A falta de un acuerdo que se debe dar mañana en la Interterritorial, Ayuso ha rechazado adelantar más la hora de inicio del toque de queda en Madrid: "Para arruinar más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten", ha dejado como sentencia-

Durante una visita al Centro Público de Educación Especial, la presidenta madrileña se ha mostrado contraria a las "restricciones" que arruinan "aún más" a la hostelería, a los comercios, a la iniciativa privada y "a tantas familias". Ayuso asegura que respeta la autonomía de cada región "ya que no hay acciones a nivel nacional ni una estrategia como país ante la epidemia", pero ha pedido "respeto" para que cada comunidad autónoma aplique las medidas que considere oportunas. "Yo, desde luego, no voy a arruinar a estos sectores ya afectados", ha añadido.

La Comunidad de Madrid ya adelantó dese el lunes el toque de queda de las doce a las once de la noche, así como la hora de cierre de los bares y restaurantes a las diez en lugar de a las once, como ya ocurría con los establecimientos comerciales. Para Ayuso "es muy fácil cerrar negocios, mandar a la gente a casa" pero luego "recuperarlos es imposible", y ha opinado que medidas como un adelanto del toque de queda a lo mejor proporcionan "más seguridad" a los políticos pero no a la hostelería o a los comercios.