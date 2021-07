La de hoy ha sido la primera noche en la que Galicia tenía que pedir el pasaporte Covid para consumir en el interior de los bares. La medida aún no ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad así que los hosteleros han optado por no abrir sus interiores y atender sólo en terrazas.

“Preferimos no meter a gente dentro porque las multas son muy grandes”, nos ha explicado un hostelero. Como él muchos empresarios han decidido no pillarse los dedos.

Y entre los clientes, hay variedad de opiniones. “Obviamente no me importa, me parece algo que es lo lógico”, comenta un hombre. Otro en cambio ha mostrado su rechazo: “Si cada vez que llega el fin de semana me tengo que hacer una PCR pues no tiene sentido pero claro, hay que evitar los contagios”.