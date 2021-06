El Supremo sentencia que no puede haber toque de queda sin estado de alarma y tumba el de Baleares

El Tribunal Supremo ha anulado el toque de queda y la limitación de las reuniones sociales en Baleares por considerar que no son proporcionales teniendo en cuenta la situación epidemiológica en el territorio. Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el Supremo ha considerado que no procede autorizar estas medidas basándose únicamente en principios de prudencia, entendiendo que no quedan suficientemente justificadas las restricciones acordadas por el Consell de Govern.