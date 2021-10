Última hora del coronavirus: Identifican en Reino Unido e Israel una subvariante Delta

09:25 H El sistema sanitario británico al límite por el aumento de los contagios

El Servicio Nacional de Salud (NHS) británico está desbordado en muchas partes de Gran Bretaña y la presión no hará más que aumentar a medida que se acerque el invierno, advirtió este miércoles el director de un organismo del sistema sanitario. "Hablo con responsables sanitarios todos los días, y literalmente todos me han dicho que su servicio está bajo una intensa presión ahora. Estamos a mediados de octubre. Las cosas sólo van a empeorar", dijo Matthew Taylor, director ejecutivo de la Confederación del NHS, en declaraciones a BBC Radio, en las que pedía medidas de Covid-19 como el uso de mascarillas y el trabajo desde casa. "El servicio sanitario está justo al límite... si se presiona mucho más no podremos ofrecer el nivel de servicio que la gente necesita tener".