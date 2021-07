Última hora del coronavirus | La quinta ola golpea de nuevo las residencias de ancianos con un aumento de los fallecimientos

09:44 H Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, ingresada en el hospital por coronavirus

Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, ha sido hospitalizada en su isla natal de Madeira por complicaciones derivadas de su infección por coronavirus.

La mujer, de 43 años, sufre una neumonía que le ha llevado al hospital Dr. Nelio Mendonca: "Me atrapó este maldito virus. Di positivo el 17 de julio y me he estado autoaislando en casa desde entonces", comenzaba compartiendo en sus redes sociales la influencer.