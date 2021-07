Hallan el cuerpo sin vida de Giuseppe De Donno, precursor del plasma hiperinmune contra la covid

A principios de junio, De Donno abandonó su cargo en el Hospital Carlo Poma para empezar, el 5 de julio, un nuevo trabajo como médico generalista en Porto Mantovano, según informa La Repubblica. Las circunstancias del suicidio no están claras, pero parece ser que el sanitario no dejó ningún mensaje para explicar sus motivos. Los primeros informes apuntan a que se ahorcó. El Corriere de la Sera afirma por su parte que su muerte ha dejado atónitos a todos sus compañeros, que no esperaban nada parecido.