El coronavirus podría estar a "unas pocas variantes de evadir a las vacunas", advierte EEUU

Walensky, no obstante, y tal como recoge el medio estadounidense New York Post, deja claro que ahora mismo no nos encontramos con ese problema con las mutaciones y variantes existentes, pese a los estragos que está causando la variante delta con su mayor poder de transmisibilidad: “Ahora mismo afortunadamente no estamos en ese punto. Estas vacunas (las que usamos actualmente) funcionan muy bien para protegernos de enfermedad grave y la muerte. Pero la gran preocupación es la que podría surgir a solo unas pocas mutaciones de distancia, que podrían potencialmente evadir nuestras vacunas”, explica.