Aunque muchas veces los atascos surgen de forma espontánea o en relación con accidentes de tráfico y otros eventos no controlables, fechas como las que comentamos son sinónimo de congestión segura en las carreteras. Esto es así porque la mayoría de nosotros opta por periodos vacacionales que coinciden con el inicio, el punto intermedio o el final del mes, y ninguno de nosotros quiere perderse los primeros días de vacaciones.

Del mismo modo, lo mejor es evitar las horas puntas , ya que lo normal será que el tráfico sea muy denso durante estos periodos de tiempo. En verano, iniciar tu ruta entre las 15.00 y las 20.00 horas es prácticamente sinónimo de retraso en la llegada a tu destino. Merece la pena hacer el esfuerzo de madrugar un poco más para llegar antes y mejor. Por ejemplo, hay quien prefiere viajar por la noche o de madrugada, si bien es importante haber dormido lo suficiente. Se trata de una muy buena opción para evitar (y reducir) el colapso pero, especialmente en estos casos, es importante no saltarte los descansos cada cierto tiempo para recuperar fuerzas.

Tampoco pierdas la vista la posibilidad de elegir una ruta alternativa. Muchas veces no es posible, pero otras el hecho de optar por una carretera secundaria o una ruta previsiblemente más larga puede suponer, sin embargo, un ahorro importante de tiempo.

Además, a la hora de conducir, evitarás alimentar esta congestión si (siempre respetando la distancia de seguridad) evitas retrasos innecesarios por mantenerte demasiado alejado del vehículo delantero. Puede parecer un gesto pequeño, pero no es casualidad que exista el término "choque fantasma", que hace referencia precisamente a este hecho: la acumulación de pequeños retrasos, muchas veces debido a que conducimos mientras hacemos otras cosas, puede tener un efecto negativo en la fluidez del tráfico. Por tanto, tanto, no frenes innecesariamente ni circules a una velocidad más lenta de la necesaria porque, de otro modo, cuando recuperes el ritmo normal, el resto de coches tendrá que hacerlo a la vez para deshacer el pequeño retraso que has provocado.