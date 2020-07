Descongelar carne: mejor en porciones pequeñas y mirar las estrellas del frigorífico

Una buena materia prima necesita ser tratada como tal, no solo por razones sanitarias, sino también porque es importante que consumamos los productos que adquirimos en óptimas condiciones de sabor y valor nutricional. Esta máxima se aplica a los procesos de congelación y descongelación de alimentos y, en el caso concreto,de cómo descongelar la carne , conviene tener en cuenta estos consejos para disfrutarla como se merece. ¿Cuál es la mejor forma de descongelar carne? Y, en caso de que tengamos prisa, ¿cómo descongelar la carne rápido?

Conoce la mejor forma de descongelar la carne

Empecemos por el principio. Antes de la descongelación viene la congelación (a no ser que compremos el producto ya congelado), y también en este sentido existen consejos para que este proceso se lleve a cabo de la mejor forma posible. Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar nos indican que, cuando vayamos a congelar un producto, es mejor que lo hagamos en porciones pequeñas. De esta manera, la congelación será más rápida y conllevará menos riesgos alimentarios. Esto no solo facilita su congelación, sino que también permite una mejor organización de las raciones.

Se debe utilizar el criterio "First in, First out” o “lo primero que entra es lo primero que sale", por lo que anotar la fecha de congelación en las bolsas o envases nos ayudará a saber qué productos deberemos consumir primero. Por otro lado, la duración de los alimentos en el congelador vendrá determinada por las estrellas del aparato doméstico de congelación: