Expertos reducen la alarma por el aire acondicionado, el temor de este verano en las casas y oficinas, aunque "se sabe poco"

Expertos de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria han descartado que el virus del COVID-19 se reproduzca en los sistemas de aire acondicionado , disminuyendo su papel en la transmisión del coronavirus. Lo mismo ocurrió con los alimentos y los objetos, pero la seguridad debe seguir siendo clave. El miedo a que el aire acondicionado en las casas aumente el riesgo de contagio está en la cabeza de todo, aunque ahora los expertos lo reducen. No obstante, el uso de mascarilla en lugares cerrados con aire acondicionado sigue siendo recomendado para evitar correr riesgos.

Así, consideran que las normas habituales sobre cómo obtener una buena calidad del aire en oficinas que están incluidas en la normativa vigente "parecen suficientes" para contener la transmisión. Por otra parte, en relación a la inquietud sobre que el virus se reproduzca en las instalaciones de aire acondicionado , indican que "no tiene ningún sentido dado que el virus no se puede reproducir sin invadir células humanas ".

En realidad se sabe poco, reconocen

Sobre el posible rol del aire acondicionado, señalan que "en realidad se sabe poco". La única referencia bibliográfica es un comentario en un artículo que describe un brote de nueve personas en un restaurante en Guangzhou (China) a partir de un infectado. Los autores de este trabajo dicen que el aire acondicionado podría haber favorecido la difusión de gotas pequeñas del caso índice más allá de dos metros , hasta llegar a otras mesas del local. Los expertos españoles apuntan, no obstante, que "no deja de ser una especulación ya que podrían haber operado otros mecanismos de contagio".

Renovar el aire es clave

Mascarilla siempre con aire acondicionado

Pero otros expertos consultados por Informativos Telecinco siguen señalando que hay que extremar las precauciones con el virus en lugares donde se use el aire acondicionado. "Ahora llega el verano , el aire acondicionado es un problema. Si hay corrientes y mueve el ambiente en la habitación, sí hay peligro de contagio. Aunque en un espacio cerrado, si no hay corrientes, ni ventanas abiertas, aguantando el calor, y se mantiene una distancia de dos metros, aproximadamente, sería suficiente", explica Xavier Xercavins, experto en Medicina Preventiva.

José Antonio López, virólogo, pedía en Ya es Mediodía en Telecinco que no cundiera el pánico entre la población. “No hay un estudio claro que diga que el aire acondicionado sea medio de transmisión del virus”. En casa no habría tantos problemas al tratarse de un circuito cerrado, pero este sería mayor en locales como restaurantes, comercios, etc., por lo que sería conveniente usar la mascarilla.