Anisakis: síntomas y cómo evitarlo cuando comes pescado

El Anisakis es un parásito que puede encontrarse en el pescado y en los cefalópodos (calamar, pulpo, sepia,…) y provocar alteraciones digestivas (Anisakiasis) y reacciones alérgicas que pueden llegar a ser graves. La Anisakiasis es una de las enfermedades asociadas con el pescado crudo, y solo puede contraerse si se come pescado o cefalópodos parasitados sin cocinar o sometidos a preparaciones que no matan al parásito. Por eso es tan importante aprender cómo debemos tratar este tipo de alimento para evitar intoxicaciones cuando cocinemos en casa. ¿Cómo evitar el Anisakis en el pescado y cuáles son los síntomas de una intoxicación por Anisakis? Ahora se habla también de la garrapata de la carne, su anisakis particular.