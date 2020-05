Las cuatro leyes que permitirán al Gobierno luchar contra el coronavirus aunque no se prorrogue el estado de alarma

El continuo descenso de muertes y contagios por la pandemia de COVID-19 pone en peligro la prórroga del estado de alarma que desde el 14 de marzo está en vigor para luchar contra el coronavirus . Este miércoles tendrá lugar una nueva votación en el Congreso de los Diputados para dar luz ver a la cuarta ampliación de este estado de excepcionalidad . La oposición, las comunidades autónomas y los partidos que apoya al Ejecutivo de Sánchez exigen mayor cogobernanza para apoyarla. De no conseguirlo, los expertos constitucionalistas avisan que el Gobierno cuenta con leyes ordinarias suficientes para continuar liderando la lucha contra la pandemia .

En esta dirección apunta el principal partido de la oposición cuando avisa que la legislación ordinaria ofrece mecanismos para mantener el mando único o limitar la movilidad de la población sin necesidad de recurrir a este instrumento constitucional. Un justificación en la que Casado basa la posibilidad de que no apoye el decreto de prórroga del estado de alarma ya cree que "no es necesario mantenerlo" y, por lo tanto "no tiene sentido".