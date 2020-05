Última hora del coronavirus: Casado reafirma su 'no' a la prórroga del estado de alarma porque "no tiene sentido"

Este lunes entramos en la fase cero de la desescalada . Abrirán sus puertas peluquerías y pequeños comercios pero con condiciones. En el transporte público es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Sanidad no cree que el aumento de la movilidad estos días implique una subida del número de contagiados de coronavirus. Este domingo, los fallecidos por el COVID-19 fueron 168, la cifra más baja desde que comenzó la desescalada.

9.59 Detectan coronavirus en el aire en dos hospitales de Wuhan . Científicos chinos han detectado minúsculas gotas contaminadas con el Covid-19 en el aire en dos hospitales de Wuhan. Sin embargo, este estudio, publicado en la revista Nature, no ha probado que estas partículas con ARN del virus contagien la enfermedad.

9.49 Pablo Casado cree que prorrogar el estado de alarma "no tiene sentido" . El líder del PP se prepara para votar 'no' a la nueva prórroga que presentará este martes el Gobierno de Pedro Sánchez. En opinión de Casado el Ejecutivo "ya no necesita" este instrumento "excepcional" que limita derechos y libertades. "Si el Gobierno ya ha declarado una desescalada, ahora tiene que tener otros instrumentos para limitar la movilidad, sin hacer daño a la libertad de expresión.