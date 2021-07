Lo más importante, según José Luis Cobos, es que el test se haga bien y que si damos positivo nos pongamos en contacto con las autoridades sanitarias . El vicepresidente del Consejo General de Enfermería apela a la concienciación del buen uso de estos test. Además, recalca que no comunicar que eres positivo "es una irresponsabilidad".

Los autotest se realizan con el famoso palito que hay que meterse por la nariz, como comenta José Luis Cobos, "es muy molesto", pero es fundamental que se realice a la perfección y no obtener un falso negativo. Hay que tener cuidado ya que "tampoco es 100 x 100 seguro de que uno no tenga el virus en ese momento" .

En el caso de realizar adecuadamente el test podremos saber si somos positivos en ese momento, pero no sabremos cuándo nos habremos contagiado. José Luis Cobos aclara que el test "es solamente cualitativo y no nos dice la cantidad de virus que podemos tener, es muy orientativo" .

La posibilidad de realizar nosotros mismos la prueba ayuda al sistema sanitario, facilitando la información y relajando la presión asistencial en los centros. A pesar de esto, José Luis Cobos manifiesta que se debe "concienciar a la población de que hay que tomarlo con cautela". El test no es una justificación para "me voy de viaje, porque me voy a juntar con amigos y demás".