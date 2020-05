Ayuso: "Sanidad no parece estar dispuesta a que Madrid pase a la fase 1”

Pasar la fase uno va a ser un quebradero de cabeza político para Ayuso, que se deja jirones de`popularidad en las últimas semanas, y también para el Gobierno que se enfrenta a la acusación de no pasar de fase a Madrid por cuestiones políticas tras dar luz verde al País Vasco. Cierto es que los datos de contagios y muertos de Madrid no son los mejores. La reunión entre Sanidad y al dirigente de esta Comunidad parece que ha puesto sobre la mesa lo mismo que se pensaba al escuchar al ministro de Sanidad, Salvador Illa hoy en el Congreso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya da a entender en las redes que Madrid tiene muy complicado pasar a la fase 1 el día 18. Al menos de momento. Lo que Ayuso señala es que no se dan razones técnicas, mientras que el ministro deja claro que todo se tomará por razones sanitarias y ha dejado caer que pasar de fase no es una carrera y cualquier error puede ser grave. Y analizando los datos, Sanidad no ve claro que Madrid de ese paso cuando sigue a la cabeza de muertes junto con Cataluña.