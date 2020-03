El baile y el misterio del número de los contagios de coronavirus en Europa: en esto, tampoco tiene un plan común

Europa vuelve a mostrar sus debilidades. Lo hace en el peor momento, a ojos de una ciudadanía estupefacta que se enfrenta a un enemigo invisible al que no entiende y para el que no estábamos preparados, por mucho que Bill Gates lo predijera. No han ayudado los líderes hoy, con sus miedos y pendiente de las encuestas y la dificultad para que el norte de Europa tenga algo de empatía con el Sur, como ha demostrado la polémica de los eurobonos.