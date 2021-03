Castilla y León, Asturias y Andalucía suspenden la vacunación con las dosis de AstraZeneca por las reacciones adversas

Varias CCAA han decidido suspender la vacunación contra el coronavirus con el lote de AstraZeneca que habría provocado reacciones adversas, a pesar de que Sanidad dice que este antídoto es eficaz y seguro . La Agencia Europea del Medicamento (EMA) no encuentra relación entre las trombosis y el fármaco de Oxford. Estas regiones son Castilla y La Mancha, Asturias y Andalucía y su decisión llega después de que la ministra del ramo, Carolina Darias, dijera que estos lotes están distribuidos y suministrados .

Según ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado, la decisión se toma atendiendo al principio precaución que ha de regir ante este tipo de situaciones, si bien en Castilla y León no se ha registrado ningún efecto adverso grave por la inoculación de este tipo vacunal ni de las otras vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y recomendadas para su uso por la Agencia Española. La Agencia española del medicamento tampoco tiene ninguna notificación al respecto en todo el territorio nacional.

"Es importante insistir en el carácter eminentemente precautorio de la medida adoptada, más aún cuando en el marco de las investigaciones preliminares que están desarrollando las autoridades reguladoras farmacéuticas europeas a través del Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la E.M.A. y de otros países de Europa, incluida España, no se advierte relación entre los episodios de pacientes afectados y el lote de las vacunas involucrado en esta situación", han precisado desde la Consejería.

No obstante, Castilla y León ha insistido en que las vacunas son una de las principales herramientas para la prevención de enfermedades transmisibles; son eficaces y seguras para la salvaguardia no sólo de la salud individual de los ciudadanos sino también para el bienestar social y colectivo y como mecanismo clave en las políticas preventivas de salud pública. Y "más aún en un contexto como el actual, pandémico, en el que la sociedad en su conjunto ha depositado su esperanza global en el esfuerzo científico para poder disponer de vacunas y en número suficiente para poder recuperar lo antes posible la salud de las personas y, con ella, la actividad comunitaria", ha concluido la Consejería.

El Principado de Asturias también ha dejado de poner las vacunas que el quedan del lote de AstraZeneca, del que ha puesto 6.000 . No obstante ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de la ciudadanía.

"No vamos a perder ni un minuto a la hora de seguir avanzando en ese proceso", ha puesto de manifiesto antes de apuntar que Asturias continuará con la campaña con "total normalidad" siguiendo de "manera escrupulosa" las órdenes incluidas en la estrategia nacional.

22 trombos detectadas en Europa

La Agencia Europea del Medicamento sostiene que "no hay relación causal entre evento trombótico y la vacuna" en los casos que se están estudiando. En Europa ha habido 22 casos de trombosis entre los más de tres millones de personas que se han sido vacunadas con AstraZeneca. Según los expertos no hay más casos de trombos entre las personas inmunizadas que entre las que no lo están.