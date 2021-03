La EMA recomienda vacunar con AstraZeneca: las reacciones adversas en España son mínimas

La oleada de países que ha puesto en cuarentena la vacuna de AstraZeneca no para de crecer. Dinamarca, Noruega e Islandia han paralizado la vacuna de AstraZeneca tras "graves casos de trombos" y otros países como Austria, Italia, Estonia, Lituania, Luxemburgo y Letonia han bloqueado un lote. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) está estudiando en este momento los informes sobre los problemas de coagulación diagnosticados en varios países europeos coincidiendo con la recepción de una vacuna de AstraZeneca .

El comité de seguridad (PRAC) de la Agencia regulatoria, que se ha reunido este jueves para revisar todos los casos de eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con coágulos sanguíneos, ha concluido que, de momento, "no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no se enumeran como efectos secundarios de esta vacuna".

Dinamarca suspendió hoy durante 14 días el uso de la vacuna de AstraZeneca tras registrar "graves casos de trombos" en personas que la habían recibido, uno de los casos está relacionado con una muerte producida 10 días después de la vacunación , aunque resaltó que todavía no se puede concluir que haya una relación directa entre la vacuna y los trombos. La decisión llegó menos de un día después de que la EMA haya asegurado que, tras un análisis preliminar, no cree que "haya un problema específico" con un lote de AstraZeneca.

Noruega, que forma parte del Espacio Económico Europeo pero no de la Unión Europea, no ha registrado casos de trombos en personas que han recibido esa medicación, pero ha decidido paralizar su uso hasta que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) estudie los informes sobre problemas de coagulación diagnosticados en varios países.

Seis países suspenden la vacunación de un lote

El PRAC está revisando los casos notificados de afecciones y todos los casos de eventos tromboembólicos y afecciones relacionadas con coágulos de sangre que hayan sido notificados por pacientes coincidiendo con los días posteriores a la vacunación. Las autoridades neerlandesas también registraron este jueves un caso de trombosis diagnosticado tras una inyección con la vacuna de AstraZeneca, pero no se trata de un caso grave que haya requerido hospitalización. No obstante, el centro neerlandés que registra los efectos secundarios de las vacunas, Lareb, lo está investigando en profundidad.

AstraZeneca Países Bajos dijo hoy a la televisión neerlandesa NOS que está en estrecho contacto con la EMA y recordó que es este regulador europeo quien decide sobre las consecuencias prácticas de estos problemas reportados de coagulación en personas vacunadas. "No nos corresponde a nosotros decidir o asesorar sobre el uso de vacunas, para eso están las autoridades sanitarias", subrayó.

Darias pide prudencia: en España no hay casos de trombos

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha querido transmitir este jueves un mensaje de "prudencia y tranquilidad" por la suspensión en Dinamarca de la administración de la vacuna de AstraZeneca tras registrar "graves casos de trombos", algo que en España no ha ocurrido. Darias ha asegurado que "estamos en buenas manos", ha pedido "prudencia" y "tranquilidad" y ha recordado que en España no se ha registrado ningún efecto trombótico tras la administración de esta vacuna. Darias ha señalado que hasta ahora no se ha acreditado una relación casual entre la vacuna y los trombos.