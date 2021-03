Austria y Dinamarca suspenden la vacunación con AstraZeneca por reacciones adversas en dos pacientes

Ambas habían recibido la vacuna del mismo lote . Se han iniciado las investigaciones pertinentes, si bien la AEMPS ha asegurado que en este momento "no hay ninguna evidencia" de que la vacuna sea la causa de estos acontecimientos adversos notificados.

Igualmente, las autoridades sanitarias danesas resaltan que todavía no se puede concluir que haya una relación entre la vacuna y los trombos.

En España no ha habido reacciones a la vacuna

Hasta el momento no se ha registrado e n España ningún acontecimiento adverso relevante del tipo de los que se han notificado en Austria con la vacuna de AstraZeneca. No obstante, y aunque se considera poco probable, se está investigando si pudiese existir algún problema de calidad con este lote.

Las alteraciones de coagulación y, entre ellos, los acontecimientos trombóticos, no se han establecido como una posible reacción adversa de esta vacuna y no figuran como tal en la ficha técnica del medicamento. Los datos disponibles indican que los acontecimientos tromboembólicos notificados tras la administración de la vacuna de AstraZeneca "no suponen un número mayor que los esperados en la población general".