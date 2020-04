Más allá de las patologías previas y la edad: otras causas que convierten a los mayores en los más afectados por el coronavirus

Posibles causas de la alta mortalidad en mayores de 60 años

La vida en la residencia de ancianos: Abellán considera que puede que no se haya prestado la suficiente atención por parte del sistema de salud a los mayores que viven en residencias. Dice que no se sabe si muchos de los fallecidos supuestamente por coronavirus realmente murieron de eso, ya que tenían patologías previas y no se les ha hecho el test de detección del virus. "Quizá un descuido general (social, político, sanitario) ha podido influir en esta sobremortalidad en residencias", dice.