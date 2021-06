Los síntomas pueden no aparecer durante meses después de la cirugía y tienden a revelarse lentamente cuando lo hacen. Dolor, inflamación, erupciones en la piel, pérdida de cabello, dolores en las articulaciones, problemas digestivos, problemas de memoria y fatiga son los síntomas comúnmente reportados por aquellas mujeres que creen que están experimentando BII.

Muchos médicos aseguran, a pesar de las súplicas desesperadas de las pacientes enfermas, que BII no existe y que sus síntomas deben provenir de problemas no relacionados con los implantes. Sin embargo, el doctor Youn rompe con esa idea y afirma que "los implantes mamarios pueden causar una constelación de síntomas en algunas mujeres".

La enfermedad no se reconoce médicamente puesto que ninguno de los estudios ha concluido firmemente que el procedimiento y los materiales usados para los implantes pueda desembocar en la dolencia.

"Estaba muy enferma. BII casi me mata", escribió una internauta. Otra agregó "gracias por ser tan REAL. He tenido muchas amigas que han acudido a que se los extirparan debido a síntomas como estos, y sus cirujanos plásticos les comentaron que probablemente no era de los implantes".