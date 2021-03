Un influencer acepta el reto de ponerse implantes mamarios durante una semana “solo por diversión”

“ Ya tengo unos teteros enormes , me siento y veo súper raro, ¿quién quiere ver el resultado ya?”, escribió en uno de sus videos que generó más de 4.000comentarios. Las reacciones no se hicieron esperar: “Hasta dónde puede llegar el ser humano por dinero y unos likes, perdonen el comentario, pero es verdad”; “Ellos desperdiciando el dinero y yo aquí, deseando pagar un estudio”; “No entiendo por qué hizo eso. ¿Solo por vistas, qué quiere hacer?”.

“Entonces, ¿no me creían capaz de ponerme chichis? Pues vean cómo quedó la cirugía. Mañana les voy a montar el video de la cirugía para que vean todo el proceso. Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito. ¿Conocen a alguien que haga retos más pesados que yo en Instagram? ¿Tú serías capaz de ponerte siliconas solo por diversión? Yo sólo digo: ¡sí a todo!", dijo.