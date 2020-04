Simón reconoce que la mayoría del país está en fase cero: la situación de las CCAA ante la desescalada

Melilla, Murcia, Rioja y Valencia, escaso nivel de contagio

Murcia, Ceuta, Melilla, Aragón y Canarias, menos muertos en las últimas 24 horas

Nueve Comunidades sin ingreso en UCI

Hay nueve Comunidades que no han tenido ningún ingreso en UCI en las últimas 24 horas: Aragón, Asturias, Baleares, Ceuta, Extremadura, Melilla, Murcia, Navarra, y la Rioja.

Simón: "La mayoría del territorio está en fase cero"

La gran mayoría del territorio español está ahora mismo en la fase 0. Fechas no les voy a dar, si me permiten. Esto es lo más prudente en este momento. En cuanto a los números, todo esto se va a ir definiendo. Estamos haciendo en horas o días lo que normalmente se hace en meses o años. Por mucho que tengamos documentos previos, hay que adaptar la información. No le puedo decir cuántas personas se van a considerar como grupo, sí les puedo decir que cuanto mejor apliquemos las medidas que reducen el riesgo de transmisión individual, mejor y más rápido podremos pasar de una fase a otra".