El plan de los hosteleros para su reapertura: Canarias, Andalucía y Valencia serían las primeras

La hostelería de España comienza a preparar la fase de desescalada . La población, en su mayoría, espera con deseo poder tomarse algo en la terraza de un restaurante o bar con la llegada del buen tiempo. Un documento denominado ' Apertura hostelería post-COVID-19' , elaborado por la patronal hostelera junto con FIAB y AECOC, facilitado a Informativos Telecinco, señala las claves de esta cuestión. Las terrazas podrían abrir entre el 10 y 25 de mayo , aunque no será como la última vez: habrá aforo limitado , distanciamiento social y las labores de desinfección se intensificarán, entre otras medidas .

Canarias es la CCAA que presenta un menor riesgo sanitario. No obstante habrá que poner foco a la comunidad autónoma en su apertura al turismo (nacional o internacional) para que no existan casos importados. Con un índice similar a las islas se encuentran Andalucía, Murcia y Valencia. La costa cantábrica, junto con La Rioja, se encuentran en un riesgo por encima de la media española y las castillas, Madrid, Navarra y Cataluña están a la cola en términos de seguridad sanitaria.