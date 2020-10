Tres meses después de la alerta sanitaria por la pandemia de coronavirus , el Gobierno de Pedro Sánchez decidió a finales de mayo hacer obligatorio el uso de la mascarillas de forma generalizada , y eso a pesar de advertencias como la del mayor experto mundial en coronavirus , el científico George Gao que criticaba que no las usásemos ya de forma masiva . Pero a pesar de su implantación, los expertos siguen denunciando que no las empleamos correctamente y que prescindimos de ellas cuando más necesarias son .

Es lo que la viróloga española, Margarita del Val denomina 'la paradoja de la aceituna' . Según esta investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) , el c arácter sociable de los españoles tiene mucho que ver en la extensión de la pandemia en nuestras ciudades . Según esta experta en vacunas, detrás de muchos de estos contactos están nuestras costumbres en los entornos sociales y pone el ejemplo de lo que ella denomina la 'paradoja de la aceituna' .

Un grupo de amigos o familiares comparten una mesa en un bar y mientras c ada uno bebe de su vaso usan un plato de aceitunas que está en el centro. Con cada gesto de coger una oliva y llevarla a la boca para después volver de nuevo al cuenco y coger otra estamos favoreciendo el intercambio y la transmisión del virus.

En esta línea va el último aviso de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en el que reconoce la posibilidad de contagios por aire , aunque destaca que no es la forma más frecuente de transmisión.

Para Xavier Xercavins, doctor experto en Medicina Preventiva, la mejor opción es usar el sentido común y "si no lo ves claro, lo mejor es no quitarse la mascarilla. Cuando se quiera comer o beber, se echa gel desinfectante en las manos, y con una mano te destapas la boca bajándote la mascarilla por un lado y con la otra bebes o comes".