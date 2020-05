El mayor experto mundial en coronavirus avisa del gran error que Europa comete contra la pandemia

Recomienda el uso masivo de mascarillas y no olvidar el distanciamiento social

George Gao formó parte de un equipo que realizó el primer aislamiento y secuenciación del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), el virus que causa COVID-19. Es coautor de dos artículos ampliamente leídos publicados en The New England Journal of Medicine ( NEJM ) que proporcionaron algunas de las primeras características clínicas y epidemiológicas detalladas de la enfermedad, y ha publicado tres artículos más sobre COVID-19 en The Lancet .

Y no aplaude las medidas que han adoptado tanto Europa como EEUU (cuyo presidente no usa mascarillas y cuyo videpresidente no lo hace ni cuando su jefe de prensa se contagia). El primer error que cometimos y parece que no acaba de solucionarse es no usar las mascarillas de forma masiva. Veíamos a los ciudadanos chinos con ellas y los acusábamos de hipocondráicos, pero sabían lo que hacían. Con los labortorios de Wuhan en el punto de mira, los expertos chinos salen a la luz a contarnos lo que hacemos mal.

Las mascarillas se han convertido en uno de los elementos protagonistas de la crisis sanitaria que está viviendo el mundo como consecuencia de la pandemia de SARS-CoV-2. Ahora en Madrid se reparten de forma gratuita, no sin polémica, teniendo en cuenta que los sanitarios aún carecen de todo el material sanitario necesario para enfrentarse al virus. Otro de las grandes errores que hemos cometido, no convertir a los sanitarios en nuestros primeros guerreros, por delante del resto.

En muchos países, antes incluso de que comenzasen a detectarse los primeros casos, las mascarillas se habían agotado ante el acopio motivado por la incertidumbre y el miedo de miles de personas. Mucho se ha hablado sobre ellas y su papel a la hora de prevenir los contagios. Y sí China tuvo mucha culpa al retrasar la gravedad del virus para hacer acopio de todo antes que nadie. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicaba que debemos emplear el sentido común y utilizar las mascarillas de forma racional, pero cada vez más países la piden de forma obligatoria en el transporte, al menos, y recomiendan su uso en la calle.

Un tema sobre el que ha puesto el foco el director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, George Gao. "El gran error en Estados Unidos y Europa, en mi opinión, es que las personas no usan mascarillas. Este virus se transmite por gotitas y contacto cercano. Las gotas juegan un papel muy importante: tienes que usar una máscara, porque cuando hablas, siempre salen gotas de tu boca. Muchas personas tienen infecciones asintomáticas o presintomáticas. Si usan máscaras faciales, puedes evitar que las gotas que transportan el virus escapen e infecten a otros”, declaraba el experto,.

“El distanciamiento social es la estrategia esencial para el control de cualquier enfermedad infecciosa, especialmente si son infecciones respiratorias. Primero, utilizamos 'estrategias no farmacéuticas', porque no tienes inhibidores o medicamentos específicos y no tienes vacunas. En segundo lugar, debes asegurarte de aislar cualquier caso. Tercero, los contactos cercanos deben estar en cuarentena: pasamos mucho tiempo tratando de encontrar todos estos contactos cercanos y para asegurarnos de que estén en cuarentena y aislados”, explicaba en una reciente entrevista en Science Magazine.