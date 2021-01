Sanidad no descarta la obligatoriedad de la FFP2 para "circunstancias concretas"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no ve necesario imponer obligatoriamente el uso de las mascarillas FFP2 salvo para “circunstancias concretas”.

Atajando la pregunta, Simón ha señalado que por el momento no es necesario con la excepción de casos específicos, señalando que, de hecho, ya se recomiendan para los profesionales sanitarios que están expuestos a maniobras que pueden incrementar el riesgo de transmisión por aerosoles.

Concretamente, el epidemiólogo ha explicado: “La protección de la transmisión a partir de las gotículas, de los aerosoles que se generan al respirar, se puede conseguir con diferentes tipos de mascarilla o diferentes combinaciones de estrategias. Cuando es una persona la que lleva la mascarilla y se tiene que proteger a sí mismo la más eficaz es la FFP3. La FFP2 es algo menos eficaz, pero muy altamente eficaz, de sobra, para la transmisión del coronavirus, si se mantienen además todo el resto de medidas personales que se deben aplicar. La mascarilla quirúrgica es, a priori, algo más útil para evitar que una persona infectada transmita a otros. Las diferencias de porcentaje de filtrado hacia fuera y haca adentro no son excesivas, pero sí es cierto que la FFP2 filtra mejor hacia adentro y la mascarilla quirúrgica filtra mejor hacia afuera”.

"Tener que llevar la FFP2 de forma general es un poco más debatible"

En este sentido, profundizando en su respuesta ha añadido: “Ahora bien, si hay dos personas que se encuentran en la misma estancia, las dos llevan mascarilla, ya sea ffp2 o quirúrgica, el efecto de la mascarilla se multiplica. En España hay una normativa UNE que especifica la posibilidad de utilizar y llevar mascarillas que llamamos higiénicas con un alto grado de filtración. Son porcentajes de filtración muy cercanos, –siempre que el material con el que están hechas cumplan la normativa UNE–, que no están muy lejanos del que tienen las mascarillas quirúrgicas o las FFP2. Es cierto que si es una única persona la que lleva la mascarilla puede no ser tan eficaz, pero en la combinación de que la llevemos todos, el nivel de riesgo se reduce prácticamente a lo mismo. No estoy seguro si en algunos de los países que están proponiendo la obligatoriedad de la mascarilla FFP2 se ha aprobado. Tendremos que verificarlo. El aprobar el uso o hacer el uso obligatorio de FFP2 en algunas circunstancias concretas puede ser razonable. De hecho, aquí se recomienda altamente, sobre todo al personal sanitario que realiza maniobras que incrementan el riesgo de aerosoles, y eso está muy claro. Yo creo que los servicios de riesgos laborales tienen que identificar todas esas situaciones de riesgo, eso es muy sensato. El tener que llevarla de forma general toda la población es un poco más debatible siempre y cuando todos llevemos la mascarilla. Si la van a llevar únicamente las personas de alto riesgo o las personas que estén con síntomas… habrá que replantearlo. Pero desde luego si como en España se ha instaurado de forma masiva el uso de la mascarilla y se lleva correctamente, ahora mismo, siempre y cuando cumplan la norma UNE las mascarillas que hay en España consideramos que protegen lo suficiente”.