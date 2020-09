a) Infracciones leves: el número de eventuales contagios derivados del incumplimiento no supera a las 15 personas. Aquí se incluyen las reuniones con más de seis personas entre familiares y amigos que pueden conllevar multas de hasta 3000 euros. En este apartado de 600 a 3.000 euros se encuentran los locales que no cumplan los cierres y si un establecimiento no observa los límites de aforo establecidos siempre que la aglomeración no suponga riesgo de contagio.

Grado mínimo: Hasta 601,01 euros.

Grado medio: De 601,02 a 1.803,04 euros.

Grado máximo: De 1.803,05 a 3.005,06 euros.

b) Infracciones graves: Será grave cuando haya un riesgo de entre 16 y 150 infecciones. Aquí se incluyen las personas que rompen el aislamiento de la cuarentena.

Grado mínimo: De 3.005,07 a 6.010,12 euros.

Grado medio: De 6.010,13 a 10.517,71 euros.

Grado máximo: De 10.517,72 a 15.025,30 euros.

c) Infracciones muy graves: el contagio afecta a partir de las 151 personas y ha habido incumplimientos reiterados. En este caso se incluyen reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad o acto permanente o esporádico, sea en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones.

Grado mínimo: De 15.025,31 a 120.202,42 euros.

Grado medio: De 120.202,43 a 360.607,26 euros.

Grado máximo: De 360.607,27 a 601.012,11 euros.