Un médico del Hospital Ramón y Cajal advierte: "Vamos a tener que hacer un confinamiento de Madrid entero”

Sobre la medida de los confinamientos selectivos , el experto asegura que ni siquiera esta opción bastaría : "Ahora es demasiado tarde. Vamos a tener que pedir un esfuerzo a todos los madrileños. Ahora no es suficiente con confinar barrios", y cree que la solución será más drástica: "Vamos a tener que hacer un confinamiento de Madrid entero".

Illa confirma que hay que "hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid"

En estos términos se ha referido al ser preguntado por la posibilidad de un confinamiento selectivo por barrios en la Comunidad de Madrid. No ha querido entrar tampoco a valorar esta posibilidad, y ha recordado que "el papel principal" en la toma de decisiones corresponde a las CCAA, asimismo ha destacado su contacto "fluido y permanente" con la Consejera de Sanidad madrileña.

"Me consta que están ultimando un paquete de medidas y no me corresponde anunciarlas a mi", ha afirmado, antes de volver a negar la posibilidad de actuar desde el Gobierno en ésta o cualquier otra CCAA mediante la activación del Estado de Alarma.