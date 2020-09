Qué es el confinamiento selectivo para frenar el coronavirus que ha generado polémica en Madrid

Confinamientos antes del Estado de Alarma

23.000 vecinos asilados en Palma

Ahora son algunos vecinos de Palma de Mallorca los que están en ese aislamiento selectivo. Desde el pasado viernes, las casi 23.000 personas de los barrios de Son Gotleu, Can Capes, La Soledat Nord y Son Canals no pueden abandonar un perímetro marcado por el Consitorio y vigilado por la policía local, salvo para ir a trabajar, llevar a los niños a clase o ir al médico. Los aforos en tiendas y restaurantes se han reducido a la mitad y todos deben cerrar a las 22 horas. Las reuniones no pueden superar las cinco personas.