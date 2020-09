Las dos ruedas de prensa simultáneas del Gobierno y la Comunidad ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha dejado atónitos a los médicos que luchan día a día ante el virus. Que no hay una estrategia común está claro. Italia, donde primero se cebó el virus en Europa, nos ha dado toda una lección en la segunda ola con rastreadores, disciplina ciudadana y un estado de alarma que continúa. The Lancet también ha dejado claro en un informe los errores de España en la desescalada .

El PP por un lado no quería más Estados de alarma, Ayuso quería cambiar de fase a toda prisa (Yolanda Fuentes, directora general de Salud dimitió por ello, y parece que no le faltaba razón en eso de que las decisiones no se tomaban por criterios sanitarios), y Sánchez dijo en junio eso de hemos vencido al virus.