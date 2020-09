Italia, el origen del coronavirus en Europa, logra frenar la segunda ola: mantener el estado de alarma, clave

Italia fue el foco del coronavirus en Europa, de allí saltó a España y al resto del continente. Los féretros en la calle impactaron de una manera brutal en la opinión pública, algo que muchos expertos consideran que en España no se ha visto, más centrada en los aplausos a nuestros héroes sanitarios. Lombardía vivió momento críticos. Hoy, la realidad es que Italia, machacada por el virus en la primera ola ha conseguido que la segunda ola no le impacte de una manera tan brutal , al contrario que España, cuya cifra de contagiados y de UCI ocupadas se dispara.

Que Italia haya conseguido que la segunda ola de contagios por coronavirus no haya apenas llegado al país no es casualidad. Este hecho responde a una serie de medidas que se han llevado a cabo en el país y que han sido respetadas por los ciudadanos dentro de una estrategia que, de momento, está funcionando a la perfección.

El Financial Times ha analizado las “lecciones” aprendidas de Italia que le están ayudando a “mantener a raya a la segunda ola”. Fueron los primeros, como apunta Fabrizio Pregliasco, virólogo de la Universidad de Milán, "en afrontar el hucarán COVID" y eso, dice este experto, coloca a Italia "en una mejor situación que otros países como Reino Unido, España o Francia" porque ha dado a su sistema sanitario y a su Gobierno más margen a la hora de prepararse para el después. Siendo cierto que el coronavirus atacó primero a Italia, tardó menos de dos semanas en sembrar el caos en España.

El estado de emergencia se ha mantenido

Desde Financial Times señalan también como ventaja el hecho de que el estado de emergencia se haya mantenido en Italia (en España se levantó el 21 de junio cuando el acuerdo parlamentario para mantenerlo era ya casi imposible) y eso ha permitido a Conte gobernar por decreto imponiendo medidas a nivel nacional cuando ha hecho falta, como ocurrió con el repunte de casos en verano. El Gobierno italiano prorrogó el estado de emergencia hasta el 15 de octubre para poder gestionar la crisis del coronavirus "más eficazmente".

De los primeros en cerrar ocio nocturno y usar mascarillas

Los italianos cerraron en agosto el ocio nocturno y se impuso en uso de mascarillas en lugares con mucha concentración de gente. En España, se tardó más. En Madrid, en concreto, la orden para regular los horarios y apertura fue tumbada por un juez y fue de las últimas comunidades en imponer el uso obligatorio de la mascarilla incluso cuando se puede mantener la distancia de seguridad. En agosto, Roma ordenó el cierre de las discotecas e introdujo la regla de que se deben usar máscaras faciales en todos los lugares concurridos entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m . Las medidas, que inicialmente estuvieron en vigor durante un mes, se prorrogaron otros 30 días a principios de septiembre.

Apuesta rotunda por el teletrabajo

El rastreo se hace en bares y restaurantes

El virus está menos extendido

Los ciudadanos respetan las medidas

Acción rápida antes positivos

Una rápida actuación ante un caso positivo o una situación de riesgo hace que el contagio se pueda frenar a tiempo. Crisanti señala que “una vez que hay un positivo, analizamos a todos aquellos que puedan haber entrado en contacto con ellos. El verdadero problema de la epidemia son los casos sin síntomas, si no los interceptas no sales de ella”. Desde Financial Times recuerdan cómo detectado el brote en Cerdeña, esté fue controlado con rapidez evitando que saltase a otras zonas del país. De esta forma, se identifica rápidamente a la persona contagiada, se aíslan a todos sus contactos, y el brote se detiene.