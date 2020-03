El proceso de un enfermo con coronavirus: del derrumbe al miedo y la soledad

El primer contacto con los afectados que llegan a urgencias “es muy complicado”, cuenta, “porque se encuentran en un momento muy difícil en el que normalmente no están acompañados por familia y muchas veces no saben si es positivo o no, y tienen la sospecha”. Cuando esa sospecha se confirma, explica, “se produce un derrumbe emocional y el acompañamiento tiene que intensificarse porque tienen que afrontar un proceso difícil por delante y tienen que sacar fuerzas”.