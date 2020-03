Las funerarias amplían recursos por el coronavirus: una muerte en soledad y sin duelo

Sanidad ha prohibido los velatorios para reducir los riesgos: no hay consuelo para un luto condenado a la soledad. Las redes sociales se llenan de mensajes de personas afectadas por esta situación. Escritos descorazonadores, que muestran el lado más trágico de esta pandemia. Un antes y un después en España que los sanitarios no olvidarán.

El dolor de perder a un ser querido no se puede describir, pero no poder despedirte de él muestra la crueldad de este virus. El duelo se pasa en soledad. Y la gente muere sola. En la Comunidad de Madrid, siguiendo instrucciones de Sanidad Mortuoria, los velatorios de aquellos fallecidos por coronavirus están prohibidos. Hasta el momento, no están cerradas las salas de velación para aquellos fallecidos que no sean de coronavirus, aunque sí se aprecia una disminución de asistentes a los tanatorios. "Trabajamos en evitar la difusión del virus. Hemos establecido varias normas, como que no permanezcan más de 10 personas en el interior de las salas o que las personas no puedan estar por los pasillos", destacan.