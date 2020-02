Salvador Illa: “No hay que usar mascarilla por la calle. Se ha generado un pánico irracional"

“Si hay que tomar medidas adicionales, están previstas”

“Los españoles tienen que preocuparse por seguir las indicaciones que damos las autoridades sanitarias. Si esto se hace creo que no habrá que tomar ninguna medida adicional, pero no podemos descartar ningún escenario”.

“En Valencia están funcionando los sistemas de detección precoz. Pensamos que no va a pasar lo que en Italia, pero no podemos descartar ningún escenario. Lo que podemos decir es que están previstos y se ha trabajado en sintonía”.

“Hay que preocuparse; entrar en estado de alarmismo no”

“El virus en principio se transmite por contacto entre personas; por las gotas que exhalamos; por contacto físico. En principio no está comprobado que se trasmita por paquetería. Por eso, en aquellas personas que sabemos que tienen el virus, la terapia es aislarlas para que no tengan contacto con otras personas; que las personas infectadas lleven mascarillas”, ha contestado Illa en respuesta a algunas de las preguntas que inquietan ahora al ciudadano.

“Preocuparse hay que preocuparse", ha dicho, pero ha llamado a no "entrar en estado de alarmismo o pánico". A este respecto, señala que "hay que seguir las medidas" que se están recomendando: "Si se ha viajado a alguna zona de riesgo, y usted tiene síntomas normales de una gripe, entonces tiene que contactar con las autoridades sanitarias y aislarse. Las escenas de pánico que estamos viendo no tienen ninguna base racional y muchas veces provienen de informaciones que no son veraces. Estamos combatiendo un virus; no estamos combatiendo ningún colectivo humano. Ni de chinos, ni de italianos…” ha apostillado, reiterando: “Hay que preocuparse porque hay que tomar medidas, evidentemente”.