El daño del alarmismo desmesurado: "Mi hijo de 4 años sí necesita mascarilla y no por el coronavirus"

“Lo mismo les ocurre a cientos de pacientes con tratamientos oncológicos, trasplantados o inmunodeprimidos como él”, explica, lamentando que muchos de ellos, debido a la alarma por el coronavirus , están yendo a su farmacia o a su centro de salud y se encuentran con que no hay existencias de la mascarilla que necesitan . La “ demanda desorbitada por el miedo al virus " está provocando que gente que verdaderamente las necesita no las tengan a su alcance.

Por ello, pide que los medios y todo el mundo sean “rigurosos” con los mensajes de alarma y solicita firmas para “pedir al Ministerio de Sanidad que establezca unos criterios comunes para que en todas las farmacias de España se dispensen las mascarillas a quienes realmente las necesitan y no se vendan a quien no las requiere”.

No en vano, los propios médicos españoles, a través de un comunicado con la rúbrica del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), han cargado contra las noticias falsas que están intoxicando a los ciudadanos y los bulos en las redes sociales y han pedido no “acaparar mascarillas ni hacer compras compulsivas”. “Las mascarillas no sirven de nada al aire libre ni tampoco en lugares del mundo donde no hay transmisión local”, han advertido.