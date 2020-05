"No podemos olvidar a nuestros fallecidos"

“ Lo que han vivido los profesionales sanitarios y sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general no lo podemos olvidar tan rápido : no podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos . No podemos olvidar que todavía tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy , en las últimas 24 horas, y no podemos olvidar todos los pacientes que todavía están en los hospitales y todos los que estuvieron. No podemos olvidarnos en una semana ”. Así de tajante se ha manifestado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha llamado a mantener las medidas recomendadas para seguir trabajando en contener un virus que deja cifras absolutamente dramáticas y dolorosas en nuestro país, donde ya son también 228.030 los casos registrados sumando los 426 positivos del último balance.

"Todavía hay riesgo de transmisión"

Con la mitad de España ya en la fase 1, la cual ha habilitado, entre otras cosas, la apertura de las terrazas con limitación del 50% y máximo de 10 personas por mesa, las reuniones con amigos y familiares en grupos de máximo 10 personas o la apertura de pequeños comercios, museos y lugares de culto con ciertas limitaciones de aforo, no caer en las imprudencias y no perder el respeto a un virus que sigue entre nosotros y que aún no se ha ido se convierte en una cuestión no solo imperativa, sino además vital. Ahora, más que nunca, es importante tenerlo claro. Lo recordaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa: “No hay otra forma de abordar esto: con responsabilidad individual”, y para ello debemos mantener a rajatabla el distanciamiento físico, la higiene en el ámbito personal y privado con un frecuente lavado de manos, y el uso de mascarillas en el transporte público y aquellas situaciones en las que no sea posible guardar una distancia de 2 metros con otra persona.