El miedo al rebrote aumenta en una España dividida en dos

Con estos datos, haciendo un balance general, nuestro país registra un total de 26.744 muertos por COVID-19 así como 227.000 contagios; unas cifras sumamente dolorosas y dramáticas que exigen que el ciudadano sea consciente de la gravedad de las circunstancias y del terrible impacto de un virus que todavía sigue presente y aún no se ha marchado. Es importante, reiteran las autoridades sanitarias, que el conjunto de la sociedad no relaje las medidas de prevención a su alcance y siga ejerciendo de forma responsable de acuerdo a las indicaciones de los expertos. Ahora que las medidas del confinamiento se están viendo aliviadas con el propósito de intentar progresar en una desescalada paulatina que nos permita, fase a fase, alcanzar la denominada ‘nueva normalidad’, Sanidad incide en que es más importante que nunca ser cautos, prudentes y seguir las recomendaciones: “No hay otra forma de abordar esto: con responsabilidad individual. Hay que tener tres cosas muy presentes: la distancia social, el lavado de manos y la higiene, y la mascarilla obligatoria en transporte público”, recalcó el ministro Salvador Illa el pasado viernes al anunciar que el 51% de España pasaba a la fase 1; una fase 1 que ha comenzado precisamente este lunes 11 de mayo dando paso a la apertura de locales menores de 400 metros cuadrados con limitación de aforo al 30%; la apertura de terrazas con limitación del 50% y un máximo de 10 personas por mesa; las reuniones con amigos en un grupo de un máximo de 10 personas; la apertura de museos con un 33% del aforo; la apertura de hoteles, excluyendo zonas comunes; y la apertura de los lugares de culto con un 33% de aforo, entre otras actividades.