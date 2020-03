Ayuso: "El Gobierno nos ha dado cero respiradores, la ayuda de material no nos está llegando"

“Necesitamos respiradores. El Gobierno de España ha dado cero respiradores. Dicen que nos han llegado mascarillas y las apenas 37,000 que nos ha mandado el Gobierno en un solo día se agotan ”, ha denunciado, insistiendo en la gravedad que ello supone: “Lo importante es proteger a los profesionales. Esta ayuda de material no nos está llegando y no es suficiente ”, ha recalcado.

Plan de choque en las residencias

"Madrid va a estar con todos los españoles"

“La semana pasada tenía peor cara y estaba cansada. Si me dicen que es por el estrés me lo podría creer. En realidad no tengo síntomas, me siento una privilegiada. En la mayoría de los casos va a pasar sin darnos cuenta. En aquellos que no tenemos nada en realidad no es casi ni un constipado”, ha finalizado.