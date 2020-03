El coronavirus por el mundo: 120.000 contagiados y cada vez más países con nuevos casos

Quien no parece preocupado es el presidente Donald Trump. Dice que seguirá estrechando manos y no piensa hacerse la prueba del coronavirus aunque haya podido estar en contacto con algún contagiado. Aunque Trump no lo tenga en cuenta, los políticos no se libran de este brote. La secretaria de estado de sanidad del Reino Unido ha dado positivo y en España, ayer VOX confirmó el caso de Ortega Smith.