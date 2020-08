El coronavirus vuelve a entrar en las residencias: ya han fallecido más de 27.000 usuarios durante la pandemia

Respuesta de las administraciones

En una comparecencia el pasado lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, afirmó que no considera necesario implementar "más medidas de las que ya están previstas" en las residencias de mayores frente al Covid-19.

Los centros, "expectantes y muy vigilantes"

El presidente de la FED se refiere a un informe en el que el Ministerio de Sanidad reconocía las dificultades del sistema de información que marcó como obligatorio a través de la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, por la que obligaba a las comunidades autónomas a suministrar los datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias. "Los datos no eran concluyentes e, incluso, algunas CC.AA. no los habían suministrado en tiempo y forma" , recuerda.

Respecto a la situación actual de las residencias , el presidente de la FED indica que todos los centros disponen de "planes de contingencia", así como de Equipos de Protección Individual (EPIs) como mínimo para 15 días. "Pagados por nosotros", critica, para después añadir que es algo que no entienden en el marco de "una crisis sanitaria".

"Pero a fecha de hoy, el punto donde debemos incidir de una forma más rotunda es en la restricción de este tipo de salidas de los mayores, ya que al entrar en contacto con lugares donde no hay tanto control como en las residencias, se facilita ese contagio y su extensión al resto de residentes", insiste.

"Se trata de anticiparnos y no repetir los errores del pasado, para no tener que tomar medidas más contundentes ni volver a poner en peligro la tranquilidad que actualmente tenemos en los centros residenciales. Se trata de proteger la vida de las personas mayores, y ante este cometido no debemos escatimar ningún tipo de esfuerzo", defiende Cubero.