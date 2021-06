Después de tantos meses de pandemia, prácticamente todos conocemos a algún familiar o amigo que se haya sometido a la prueba de la PCR, si es que no nos la han realizado a nosotros mismos, pero quizás no tengamos tan claro qué es este test, cuándo se utiliza y qué errores pueden surgir. Un artículo de 'The Conversartion' explica cuándo es útil y cuándo no esta prueba. La PCR (Polymerase Chain Reaction -Reacción en Cadena de la Polimerasa-) es una técnica de biología molecular que se lleva aplicando en el campo de la investigación desde hace más de tres décadas.