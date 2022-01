Mientras Sanidad apuesta por la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para las personas inmunodeprimidas y de avanzada edad , los expertos siguen manteniendo sus dudas frente a esta dosis adicional. Un refuerzo sobre refuerzo, tras la tercera dosis , sobre la que tampoco hay una opinión unánime, que no acaban de tener claro en la comunidad científica.

Es el caso de Celso, trasplantado de riñón, que pertenece al grupo de los más vulnerables frente al covid. Para ellos, alrededor de 100.000 personas, habrá una nueva dosis. Es la justificación que avala esta medida. Aunque revacunar constantemente para los expertos no es la solución a la pandemia. Porque además se sigue inoculando con el virus original y no con las nuevas variantes, es decir, son vacunas que no previenen el contagio.