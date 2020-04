La desescalada: los abuelos tendrán que esperar para salir pero se podrá hacer deporte pronto

Después de abrir la puerta a los menores, el Gobierno se plantea otras medidas como hacer deporte al aire libre, que ya está sobre la mesa aunque con muchas restricciones. “Lo que queremos controlar es el riesgo de transmisión, no que la gente no corra”, decía ayer el doctor Fernando Simón, director de centro de alertas sanitarias, en rueda de prensa desde Moncloa. “Una persona que va corriendo sola por la calle o sola en bicicleta no implica riesgo a la sociedad”, insistía el médico.