España, aún lejos de la 'nueva normalidad' que ya intentan países como Alemania

Los buenos datos, que no solo deben atribuirse a la ejemplaridad de la mayoría de los ciudadanos para adoptar escrupulosamente esas medidas, llegan también gracias al incansable trabajo de unos sanitarios que desde el primer momento han entregado todo y se han visto obligados a reinventarse en cada centro para dar cabida a la enorme cantidad de pacientes que llegaba continuamente con síntomas del virus que ha puesto en jaque al mundo entero , donde se extiende dejando ya más de dos millones de casos y más de 157.000 muertes.

La fase de desescalada, a paso lento: primero los niños

Con todos estos datos sobre la mesa, el Gobierno ya procedió este fin de semana a anunciar el inicio de una fase de desescalada en la que los más pequeños podrán salir a la calle el próximo 27 de abril . Lo harán, han precisado este lunes, para dar “paseos controlados” junto a algún progenitor. "Los niños no van a salir a jugar con sus vecinos , si la gente piensa eso ahí podemos tener un problema", ha dicho, textualmente, Fernando Simón , quien en su comparecencia ha salido en defensa de su equipo técnico para destacar, ante críticas que considera injustas, que trabajan “con la mayor honestidad posible”.

La desescalada será la siguiente fase, pero todavía estamos lejos y queda un largo camino para seguir los pasos de países como Alemania, donde ya inician la vuelta a una 'nueva normalidad' y tras un extraordinario trabajo de identificación y aislamiento de casos , así como de los contactos con los que se relaciona a cada uno, el impacto del coronavirus ha sido mucho menor. Con más de 1,7 millones de test realizados , su sistema sanitario no ha colapsado en ningún momento y por ello las autoridades alemanas ya la semana pasada afirmaron que el brote se da por “controlable” . En total, allí son más de 146.000 los contagios y 4.800 las muertes , una mortandad que nada tiene que ver con la de España, situada entre las más altas del mundo.

El Gobierno de España habla de una futura desescalada pero no entra en mayores precisiones más allá de las ofrecidas porque, en primer lugar, subrayan, han de ser “los expertos” quienes tracen el camino. “Sobre estas cuestiones no queremos especular porque al final confunden a la población. Seremos muy cautos”, ha dicho la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras ser preguntada al respecto de si se permitirá próximamente hacer deporte y cómo se va a abordar ese levantamiento de restricciones: si se va a hacer por grupos de población, por territorios… Todo apunta a que es probable alguna medida de este tipo, pero por el momento el mensaje de Gobierno es “no anticipar ningún escenario” hasta que no esté plenamente decidido.