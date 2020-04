Detección del coronavirus: los test rápidos se pueden realizar en casa y otras diferencias con el PCR

Los PCR

Ahora bien, si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada . Además, cuando hay una sospecha clínica importante se debe realizar otra prueba para asegurar que el paciente no está infectado por el virus. En este sentido, la experta ha reconocido que la PCR presenta cierto grado de complejidad, por lo que necesita personal entrenado y preparado para su realización.

Test rápido y PCR

Ante estos, han aparecido los test de diagnóstico rápido, que permiten conocer en 10-15 minutos (la PCR tarda varias horas) si una persona está o no infectada. Esta herramienta no se ha utilizado hasta que no se ha contado con un buen número de pacientes infectado para poder caracterizar los anticuerpos no se ha podido desarrollar.