Un experto chino alerta de una segunda ola de coronavirus

"En la actualidad, la pandemia ha alcanzado una etapa crítica. A nivel mundial, Europa y Estados Unidos no han mantenido un control efectivo por el momento. Sin embargo, en África, América del Sur y la India, donde la economía está menos desarrollada y los recursos médicos son insuficientes, los nuevos casos han aumentado exponencialmente, lo que genera una gran incertidumbre en la lucha mundial contra la epidemia", afirma Zhan, quien también es director del departamento de enfermedades infecciosas del hospital universitario de Huashan.

Asimismo, Zhang asegura que, aunque "China ahora está bajo control", ya que básicamente no tiene contagios locales, el país necesita "planificar el segundo pico de infecciones importadas" e intentar evitar una nueva ola de contagios. El experto resalta que, para lograrlo, el gigante asiático debería de centrarse en tres líneas de defensa: aduanas, comunidades y el control de enfermedades y el sistema hospitalario. También advierte de que no hay que olvidarse de otras medidas que ayudarían a no propagar la infección en el territorio.