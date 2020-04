Las diferencias entre los PCR y los test rápidos de detección del coronavirus: velocidad y precisión

Detectar a las personas contagiadas por el COVID-19 lo antes posible, para poder aislarlas y que no expandan el virus, es clave en la lucha contra la enfermedad, que ya se ha cobrado la vida de 13.798 personas solo en España. Para ello se utilizan dos métodos: las PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa) y los test rápidos .

PCR

¿Cómo funcionan? Se recoge una muestra de la nariz o de la garganta del paciente y se manda a analizar al laboratorio de microbiología, que requiere de unas máquinas llamadas termocicladores. Personal cualificado se encarga del proceso, que se basa en buscar material genético del virus en la muestra. Son pruebas muy fiables (no infalibles), aunque los resultados pueden tardar más de cuatro horas, lo que ralentiza mucho la detección del virus entre la población. Estos test sirven para detectar si hay infección, pero no para saber si alguien ha pasado o no la enfermedad.