La EMA estaba preocupada por la diferencia de calidad entre los lotes clínicos y los lotes comerciales de Pfizer

La EMA estaba preocupada por la diferencia de calidad entre los lotes clínicos y los lotes comerciales propuestos de la vacuna Pfizer-BioNTech. Esa es la afirmación que defiende la periodista Serena Tinari en un informe especial realizado para la revista 'The BMJ' (British Medical Journal) , quien indica que específicamente la EMA tenía grandes preocupaciones sobre cantidades inesperadamente bajas (alrededor del 55%) de ARNm intacto en lotes de la vacuna desarrollada para producción comercial.

Sus palabras, precisamente, no pasan por alto los documentos filtrados de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tras un ciberataque en diciembre , los cuales muestran justamente que algunos de los primeros lotes comerciales de la vacuna covid-19 de Pfizer-BioNTech tenían niveles de moléculas de ARNm intactas inferiores a los esperados.

La cuestión, además, no solo es relevante para la vacuna de Pfizer-BioNTech , sino también para las producidas por Moderna , CureVac y otros, así como para una vacuna de ARNm de "segunda generación" que está buscando el Imperial College de Londres.

La EMA autorizó la vacuna de Pfizer el 21 de diciembre

De acuerdo a un correo electrónico con fecha del 23 de noviembre, un funcionario de alto rango de la EMA describió una serie de problemas entre los cuales podía resumirse que la fabricación comercial no producía vacunas con las especificaciones esperadas y los reguladores no estaban seguros de las implicaciones sobre la seguridad y la eficacia. La EMA respondió presentando dos "objeciones importantes" a Pfizer, junto con una serie de otras preguntas que quería abordar.