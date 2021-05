Se calcula que en España, una mujer con endometriosis pierde de media unas 11 horas laborables por absentismo a la semana

Las mujeres con endometriosis pueden acabar teniendo fibromialgia

Francisco Carmona: "Es deplorable que se vete a mujeres con endometriosis en la Policía Nacional"

Francisco Carmona es jefe del servicio de ginecología del hospital Clínic de Barcelona y un referente en en tratamiento de la endometriosis. Su libro, Endometriosis, la guía para entender cómo es y cómo cuidarte (editorial Grijalbo) con ilustraciones de Lyona, ilustradora y autora de videoclips para grupos como Love of Lesbian, Sinodie o Amaral, entre otros, es un buen regalo para saber más de esta enfermedad crónica que afecta a una de cada diez mujeres españolas en edad reproductiva y que impacta en la vida personal, sentimental y laboral -hace pocas fechas se ha sabido que un decreto publicado en el BOE vetaba a las mujeres con endometriosis para entrar al Cuerpo de Policía Nacional al ser incluida la enfermedad en el listado de exclusiones médicas para los aspirantes a agente- de las mujeres.

Se estima que el 10% de la población femenina mundial en edad fértil y entre un millón y medio y dos millones de mujeres en España la sufren. De estas la cuarta parte (unas 400.000), tienen la forma más severa, endometriosis profunda, muchas de ellas en estadios muy avanzados. Se calcula que siete de cada 10 no saben que tienen endometriosis. Solo unas 400.000 están diagnosticadas. El millón y medio que no lo sabe o no está diagnosticada sufre cada mes: tienen molestias y no saben lo que les pasa.

Dolor, alteraciones en la fertilidad y en la menstruación definen esta patología. Pese a ello, la endometriosis no tiene reconocimiento social o laboral que contemple la incapacidad y esa invisibilidad se convierte en un dolor añadido. Francisco Carmona da las claves de esta enfermedad en Informativos Telecinco.

¿Qué le parece que las mujeres con endometriosis estén vetadas en la policía?

En mi opinión es muy deplorable. Es una muestra más de la desigualdad y la discriminación sigue existiendo con algunos colectivos, en este caso las mujeres enfermas. Y no solo se les impide de la Policía, sino también en el Ejército y la Guardia Civil. Lo que hay que hacer diagnosticarlas, tratarlas de manera adecuada y esas mujeres van a hacer vida absolutamente normal. No existe ninguna razón para esta política discriminatoria que se está realizando con mujeres con una enfermedad que si se trata bien no les impide hacer absolutamente nada, pero como las tratamos mal y las diagnosticamos tarde acaban invalidadas. Y es curioso no pueden acceder a ciertos cargos como la Policía o la Guardia Civil, pero no tienen derecho a tener una incapacidad laboral cuando tienes endometriosis y esto es muy importante denunciarlo.

En qué otros trabajos problemas

Son mujeres que con frecuencia pierden el trabajo. Son mujeres que con frecuencia faltan al trabajo por no estar bien tratadas, diagnosticadas y esto les impide rendir bien en el trabajo pero también en la vida social y familiar. Se calcula que en España, una mujer con endometriosis pierde de media unas 11 horas laborables por absentismo a la semana o por presentismo porque aunque estén en el trabajo no pueden rendir de la manera en la que manera que deberían rendir y representan perdidas laborables para las empresas. Son muchísimos de millones de euros al año. Es decir, pueden tener problemas en muchos trabajos y pierden muchos trabajos y muchas veces acaban en situaciones sociales muy límites por culpa de la enfermedad.

Una mujer con endometriosis pierde de media unas 11 horas laborables por absentismo

Cómo puede una mujer identificar que el dolor que siente puede ser provocado por esta enfermedad

Depende, la mayoría de mujeres suelen tener reglas dolorosas desde el principio desde los 10 12 o 13 años. Otras mujeres empiezan más tarde con 20, 30 o después del parto. Cada mujer es diferente. Lo que sí es cierto es que el dolor es progresivo. No suele empezar un buen día como un dolor super intenso. Puede doler durante todo el mes, durante la ovulación, muchas veces durante las relaciones sexuales. Cada día aparecen síntomas nuevos que se pueden agravar hasta el punto que el dolor se sienta en lugares diferentes y afectar a todo el cuerpo. Las mujeres pueden tener fibromialgia, dolor alejado del área genital.

La mujer con endometriosis puede acabar teniendo fibromialgia

¿Qué efectos psicológicos puede acabar provocando sufrir endometriosis?

Los efectos psicológicos son muy importantes en la endometriosis en el caso de la maternidad. Las secuelas que provoca pueden provocar cuadros muy devastadores por el hecho de no poder ser madres, que a veces las afecta de manera significativa. No solo es la maternidad, también las afecta la incomprensión que sufren por parte del entorno de la mujer, el dolor menstrual siendo un diagnóstico establecido muchas veces hace que las mujeres se sientan incomprendidas les dicen que no tienen nada, se les dice que el dolor es causa de ellas, se les dice que en absoluto es un dolor tan intenso, que son ellas las que lo viven así, que son flojas, Todo esto les causa soledad y secuelas psicológicas muy importantes. Si a esto añadimos la falta de maternidad se puede entender fácilmente cómo de afectadas están

Ya hemos visto que la dificultad para ser madres es un efecto devastador pero hay más

Múltiples, primero los psicológicos: se les acusa de ser falsas, de estar fingiendo, de estar deprimidas, de ser flojas. Muchas mujeres sincronizan su agenda en función de su regla y puede hacer que no puedan quedar con su familia o sus amigos, no puedan hacer actividades sociales, porque tienen la regla y eso no se entiende. Pueden faltar al trabajo por su enfermedad y eso tampoco se entiende. A nivel de salud este dolor crónico puede producir alteraciones neurológicas en los mecanismos que se encargan de la percepción y transmisión de la señal dolorosa lo cual hace que estas mujeres acaben con dolor crónico generalizado por todo el cuerpo con lo terrible que esto resulta. Sufren más enfermedades autoimunes, tienen más asma, tienen más problemas cardiovasculares.

Cómo puede ayudar el entorno ayudar

Muy fácil, creyéndolas. Apoyándolas. No dudando de que les duele, no dudando que lo que les pasa es una enfermedad, acompañándolas al médico. Esto en el entorno más cercano, pero en el entorno más lejano, en el entorno social, debería entender que la regla no es dolorosa y si duele pasa algo. No tratar a estas mujeres como locas o apestadas, sino como personas que tienen una enfermedad que merecen todo los apoyos y el respeto.

¿Hay un perfil de mujer que tiene más posibilidades de sufrir endometriosis?

Existen tantos perfiles como mujeres. Cada mujer misma puede ser diferente dependiendo de la etapa vital en la que se encuentre, no es lo mismo una mujer con 18 años, con 25 años, a los 28, con 35, si quiere quedarse embarazada, si ha tenido hijos o no los ha tenido. Hay un montón de circunstancias que hacen diferente a cada mujer e incluso a la misma mujer. Luego es verdad que puede haber grupos parecidos entre sí, hay mujeres que empiezan con los síntomas con la primera menstruación y otras con los embarazos.

¿Cuántos casos puede haber de mujeres que no lograr quedarse embarazadas y no saben que tienen esta enfermedad?

El 40% de las mujeres con endometriosis tienen problemas para quedarse embarazadas y a muchas se les descubre la enfermedad cuando inician un estudio para infertilidad.

El 40% de las mujeres con endometriosis tienen problemas para quedarse embarazadas

Entiendo que también habrá mitos y falsedades sobre la endometriosis que hay que despejar

Son muchos. Uno, que el embarazo cura la endometriosis. ¡Es falso! El embarazo no es un tratamiento médico, es ‘un estado hormonal’ que hace que los síntomas mejoren, pero una vez que la paciente ha dado a luz la enfermedad reaparece porque sigue estando ahí. Muchas veces el embarazo se puede complicar por culpa de la endometriosis y la endometriosis se puede complicar por el embarazo. Está claro que es un mito. Otro mito es que la cirugía resuelve la enfermedad. Tampoco es verdad. Muchas veces, aunque hagas una cirugía radical, una histerictomía, si la extirpación de los focos de la endometriosis no es total, la enfermedad persiste después de la cirugía y el dolor puede persistir. Además muchas veces el dolor se ha cronificado y se ha convertido en la propia enfermedad, con lo cual, a pesar de una cirugía bien hecha las mujeres pueden seguir teniendo dolor.

El embarazo no cura la endometriosis ni esta provoca cáncer de ovarios

Se dice que el dolor es psicológico y este es uno de los mitos que más hemos oído. La enfermedad duele y produce dolor por sí misma y este tabú contribuye más al sufrimiento global de las mujeres. También se dice que afecta solo a las mujeres de clase social alta. ¡Esto es mentira! Lo que pasa es que las mujeres con niveles culturales elevados se rebelan y no se conforman con la respuesta de que es dolor de regla normal y tienes que aguantar. Esta es una enfermedad muy democrática que afecta a todos los grupos sociales de mujeres y a todas las razas.

Otro es que la enfermedad se sufre a partir de los 20 , 25 o 30 años. Muchas mujeres empieza con la regla y en mi experiencia, la cuarta parte de las mujeres que yo veo con endometriosis son adolescentes.

Se dice que diagnosticar la endometriosis cuesta y es mentira No cuesta. Puede costar averiguar dónde está localizada, cuál puede ser el mejor tratamiento. Pero el mejor diagnóstico es muy sencillo y se hace escuchando a la paciente, la paciente lo explica. Otro mito es que la endometriosis provoca cáncer de ovarios. Es verdad que puede estar ligeramente incrementado el riesgo de cáncer de ovario, pero eso no justifica una actuación específica sobre eso.

Qué hábitos y medidas pueden tomar las mujeres para evitar esta enfermedad en la medida de lo posible